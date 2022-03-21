На Донеччину відправили велику партію гуманітарної допомоги

237 тонн харчів попрямували до мешканців Донецької області за програмою "Мільйон продуктових наборів".

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами близько 40 тисяч продуктових наборів сумарною вагою 237 тонн попрямували вчора до Краматорська для мешканців Донецької області.

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Загалом продуктові набори з продуктів тривалого зберігання в рамках програми були відправлені для людей з вразливих категорій в Донецькій, Луганській, Київській та Харківській, Запорізький та Миколаївській областях,

– заявила міністерка.

В першу чергу доставки відбуваються в області, які найбільше постраждали від війни.