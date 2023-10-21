У Донецьку пролунали вибухи поблизу військової частини окупантів, "тривожно" і в Ростові-на-Дону
У Ростові-на-Дону та тимчасово окупованому Донецьку 21 жовтня пролунали вибухи. Після цього у небо здійнялися стовпи густого диму.
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Якщо у Ростові-на-Дону росіяни виправдовуються роботою "пе-ве-о", то окупаційна влада Донецька традиційно ігнорує вибух і не коментує інцидент, передає 24 Канал.
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"Тривожно" у Ростові-на-Дону
Близько 14:10 у російських телеграм-каналах масово почали повідомляти про вибух у Ростові-на-Дону. Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що вибух – це нібито робота "пе-ве-о", втім він не повідомив, що саме "ліквідували" над містом.
Сьогодні о 14:10 знову спрацювали засоби ППО, які прикривають Ростовську область. Повітряну ціль знищено. Дякую нашим військовим за хорошу роботу,
– повідомив Голубєв.
У Ростові, ймовірно, працює "пе-ве-о": дивіться відео
Сліди від "пе-ве-о" у небі над Ростовом: дивіться відео
Також у мережі не повідомляли про постраждалих чи руйнування. Разом з тим, у мережі публікують світлини, як в одному з районів Ростова-на-Дону у небо здіймається стовп диму. Можливо, саме там розташоване російське "пе-ве-о".
Дим у Ростові-на-Дону / Фото з російських телеграм-каналів
Російське "пе-ве-о" працювало над Ростовом / Фото з російських телеграм-каналів
У Донецьку пролунав вибух
Близько 14:30 у мережі почали з'являтися повідомлення, що у тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, "тривожно" у Калінінському районі міста.
Після вибуху в Донецьку спалахнула масштабна пожежа неподалік від "Мотеля". Користувачі у мережі повідомляють, що у тому районі розташована військова частина окупантів та місця їхнього розташування. Зокрема, про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Донецьк, серйозні прильоти в районі "Мотеля", де знаходиться військова частина та розташування російських окупантів,
– мовиться у його дописі.
На опублікованих у мережі кадрах видно, як у небо здіймається чорний стовп диму.
У Донецьку після вибухів спалахнула пожежа: дивіться відео
Стовп диму від пожежі у Донецьку: дивіться відео
Густий дим у Донецьку після вибухів: дивіться відео
Пожежа після вибухів у Донецьку: дивіться відео