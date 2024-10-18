Лізуть малими групами: які міста під загрозою на Донеччині

Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Російські окупанти кидають багато сил. Їм важливо захопити низку населених пунктів в регіоні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що росіяни зазнають дійсно великих втрат. У них вже навіть фіксують певні проблеми з бронетехнікою.

До теми Важливе село під Куп'янськом: показуємо на карті Кругляківку, яку зачистили від росіян

Що відомо про бої на Донеччині

Як наголосив Крамаров, окупантам важливо вийти на оперативний простір поза населеними пунктами. Зараз напружені бої точаться в Торецьку. Ймовірно, задум росіян такий: вибити Сили оборони України з цього населеного пункту, а потім наблизитися до Костянтинівки. Це створить проблеми українським захисникам у Часовому Яру, який розташований дещо північніше.

У такому випадку, якщо колись доведеться відійти від Покровська, то окупанти, ймовірно, спробують лізти на північ в бік Краматорська. Попри це, вони дійсно далеко до реалізації таких задумів.

Яка зараз ситуація на Донеччині: дивіться карту бойових дій

Окупанти навчаються та намагаються реалізувати свою перевагу в кількості особового складу. Коли вони натрапляють на міцний оборонний рубіж, то починають інтенсивно лізти малими групами.

Там збираються по 12 – 15 окупантів і починають одночасно наступати з різних напрямків. Паралельно працюють FPV-дрони. Якщо не вдається просунутися, то відступають. Далі працюють авіацією. А потім йдуть наступні спроби,

– зауважив Крамаров.

Станом на 18 жовтня Росія втратила понад 675 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 9027 ворожих танків, 18053 бойових броньованих машин, 19533 артилерійських систем, 1232 РСЗВ, 978 засобів ППО тощо.