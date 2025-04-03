Вибивають плацдарм: Росія може активізуватися на новій ділянці на Донеччині

Російські окупанти намагаються розширити плацдарм на одній з ділянок на Донеччині. Українські військові вже давно ефективно стримують там ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, прокоментувавши інформацію від Інституту вивчення війни, що окупанти хочуть розширити свій плацдарм біля Лиману Донецької області для подальших наступальних операцій. Плани ворога на цьому напрямку були ще давним-давно відомі.

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Як наголосив Мусієнко, російські окупанти ще з 2023 року хотіли прорватися в напрямку Лиману. Нещодавно у них було незначне просування. Але загалом українські військові ефективно обороняються на цій ділянці фронту.

Наші підрозділи ефективно там працюють. Саме тому ворог не міг там просунутися саме так, як хотів. Росіяни вмикають пропаганду, щоб показати, нібито у них зараз ініціатива. Так вони хочуть змусити Захід думати, що варто припиняти війну. Але ціною поступок України,

– сказав Мусієнко.

Додамо, наприкінці травня у Deepstate повідомляли про загострення ситуації на Лиманському напрямку. Російські окупанти тиснуть на Ямполівку та майже повністю захопили Терни.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту бойових дій

Станом на 3 квітня втрати Росії у війні проти України становлять понад 919 тисяч особового складу. Також Сили оборони України знищили 10521 ворожий танк, 21902 бойові броньовані машини, 25625 артилерійських систем, 1348 РСЗВ тощо.