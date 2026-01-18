Українці просунулися на 3 напрямках, а росіяни – на жодному: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують спроби захопити якомога більше української території. Захисники стримують натиск ворога, відкидаючи його назад.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій в Україні. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіх на 3 напрямках фронту, а ворог – на жодному, передає 24 Канал.

Дивіться також Якщо РФ захопить Степногірськ: військовий оглядач попередив про серйозну загрозу для Запоріжжя

Де ЗСУ вдалося відкинути ворога?

Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 15 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Куп'янська.

Окрім того, наша бригада, що діє на Боровському напрямку, спростувала російські заяви про захоплення Новоплатонівки (на північ від Борової). Ворожі воєнкори підтверджують: окупації населеного пункту не було.

Геолоковані відеоматеріали за 17 січня показують, що Сили оборони нещодавно просунулися або утримують позиції на південний захід від Дорожнього (на південний схід від Добропілля). Раніше противник заявляв про власну присутність у цьому районі.

Геолоковані відеоматеріали за 17 січня також вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Світлого (на схід від Покровська).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті загалом?