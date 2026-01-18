Українці просунулися на 3 напрямках, а росіяни – на жодному: огляд фронту від ISW
- Українські сили просунулися на трьох напрямках: Куп'янському, Покровському та у районі Добропілля.
- Російські війська накопичують резерви для атаки на Дронівку та Костянтинівку.
Окупанти продовжують спроби захопити якомога більше української території. Захисники стримують натиск ворога, відкидаючи його назад.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій в Україні. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіх на 3 напрямках фронту, а ворог – на жодному, передає 24 Канал.
Де ЗСУ вдалося відкинути ворога?
Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 15 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Куп'янська.
Окрім того, наша бригада, що діє на Боровському напрямку, спростувала російські заяви про захоплення Новоплатонівки (на північ від Борової). Ворожі воєнкори підтверджують: окупації населеного пункту не було.
Геолоковані відеоматеріали за 17 січня показують, що Сили оборони нещодавно просунулися або утримують позиції на південний захід від Дорожнього (на південний схід від Добропілля). Раніше противник заявляв про власну присутність у цьому районі.
Геолоковані відеоматеріали за 17 січня також вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Світлого (на схід від Покровська).
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті загалом?
- На Слов'янському напрямку російські війська продовжують накопичувати резерви поблизу Дронівки для майбутніх наступальних дій проти цього населеного пункту. Окупанти намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах поблизу Дронівки та Платонівки.
- На Костянтинівському напрямку загарбники намагаються обійти Костянтинівку з флангів і перерізати українські наземні лінії сполучення, щоб ізолювати місто в межах підготовки до майбутніх наступальних дій. Противник використовує тактику, яка вже принесла йому успіх, зазначає американський військовий журналіст Девід Акс. Російські війська пробують проникнути в Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи для дестабілізації ситуації і витіснення українських сил.
- На Покровському напрямку ворог продовжує спроби накопичення сил для перерізання українських наземних ліній сполучення та інфільтрації в Мирноград.
- Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Привілля, що на Краматорську напрямку.