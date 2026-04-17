ЗСУ просунулися на одному з важливих напрямків: огляд фронту від ISW
- ЗСУ просунулися на Слов'янському напрямку.
- Українські сили утримують позиції в Сосновому та Віролюбівці, де росіяни неправдиво заявляли про свій контроль.
Ворог продовжує проводити наступальні дії на кількох напрямках. Сили оборони стримують противника.
Інститут вивчення війни оцінив, що останнім часом лінія фронту змінилася лише на одному з напрямків.
Де змінилася лінія фронту?
Українські сили нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 15 квітня, свідчать, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Лимана.
Де українським силам вдалося відвоювати територію / Карти ISW
Окрім того, аналітики викрили брехню окупантів. Так, геолоковані кадри за 15 квітня показують, що Сили оборони утримують позиції в межах Соснового (північний захід від Лимана), де росіяни заявляли про буцімто свій контроль.
Також неправдиву інформацію ворог поширює щодо Краматорського напрямку.
Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, вказують на те, що українські сили утримують позиції у Віролюбівці (схід від Дружківки), де раніше окупанти заявляли про свою присутність.
До слова, український 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, який діє на Покровському напрямку, повідомив 16 квітня, що російські сили проводять кілька хвиль інфільтраційних атак у центральній частині Гришиного та намагаються просунутися до північної частини населеного пункту.
Ситуація на Сумщині загострилася: що відомо
Останніми тижнями ворог значно посилив тиск на Сумщині. Противнику вдалося прорвати кордон на новій ділянці. За даними DeepState, окупанти просунулися біля Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки.
У 14-му армійському корпусі підтвердили, що були змушені відійти на нові позиції біля селища Миропільське задля збереження життя особового складу.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що про наступ на Суми не йдеться. На Сумщині відбуваються штурмові спроби ворога. Під час одного із таких штурмів 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ. Окупанти рухалися по газовій трубі. Вся ворожа група була знищена.
Речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни намагаються розширити зони контролю, просуваючись на невеликі відстані – 1 – 1,5 кілометра від кордону.
За словами Трегубова, найбільший тиск фіксують у районах Грабовського та Миропільського.
Жителів прикордонних населених пунктів евакуювали раніше. Зокрема, після того як у грудні окупанти викрали з Грабовського понад 50 людей. Аналітики DeepState вважають, що прорив росіян у районі Грабовського міг статися через недоліки в обороні