Донецький напрямок: Попасна і Рубіжне під ударами, окупанти хочуть взяти Маріуполь

28 березня 2022 , 03:00
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Джерело:

Гентштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують активний наступ на Донеччині. Головна ціль ворога – взяття Маріуполя для сухопутного сполучення з Кримом.

Донецький напрямок залишається полем активних протистоянь з російськими окупантами. Завдяки відважним воїнам ЗСУ ворогу не вдається втілити свої плани. 

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Ситуація на Донецькому напрямку

Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль Попасної, Рубіжне та виходу на Новотроїцьк. Головна мета ворога – взяття Маріуполя, але успіху в цьому напрямку росіяни не мають. 

Вихід окупантів на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей також зазнав невдачі. Також ворог здійснив мінометні обстріли Торецька, Світлодарська, Троїцького та Пісків.

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Автор: Ярослав Сиваківський