У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали

У селищі Удачне Покровського району Донецької області вранці 31 липня стався вибух на шахті. Унаслідок інциденту постраждали 10 гірників – вони перебувають у лікарні.

Інформація про надзвичайну подію надійшла близько 06:10. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Вибух стався приблизно о 05:12 у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів,

– зазначили рятувальники.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали 10 гірників.

Їх оперативно госпіталізовали до Центральної районної лікарні Покровська

Причини інциденту встановлюють

У ДСНС додають, що причини та обставини інциденту встановлюються.

На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.

Для збору інформації залучено 1 одиницю особового складу та 1 одиницю техніки.

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