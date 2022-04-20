На Донецькому напрямку ворог штурмує Мар'їнку та "Азовсталь" у Маріуполі
20 квітня 2022 , 07:50Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти штурмували Мар'їнку на Донеччині. Вони продовжують гатити по "Азовсталі" на Маріуполі.
Окупанти до того ж продовжують здійснювати логістичне забезпечення своїх військ. Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.
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На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар'їнка.
Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь",
– мовиться в повідомленні.
Наразі ворог проводить бої в районі Великої Новосілки, Рівнополя та Сторожевого.
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