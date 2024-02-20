У різних частинах Донецька вночі з'явилися прапори України: хто намалював стяги

20 лютого 2024, 20:54
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Джерело:

Центр національного спротиву

Українці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив росіянам і чекають на повернення нашої держави. В українському Донецьку вночі 20 лютого з'явилися намальовані прапори України.

Малюнки українських стягів з'явилися у різних частинах тимчасово окупованого міста. Зокрема, прапори з'явилися на зупинках та фасадах будинків у Донецьку.

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У Донецьку з'явилися намальовані українські прапори

У Центрі національного спротиву зазначили, що активісти руху "Жовта стрічка" пройшлися вулицями Донецька та розповсюдили патріотичні графіті.

Вночі активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали в Донецьку прапори України. В різних місцях Донеччини місцеві жителі можуть побачити свої національні стяги, бо Донецьк – це Україна!
– зазначили представники руху.

Крім того, у русі зауважили, що жодні фейкові вибори та референдуми окупантів на тимчасово окупованих українських територіях нічого не змінили та не змінять. Адже громадяни чекають повернення в Україну та скорішої деокупації.

Зверніть увагу! Центр національного спротиву закликає місцеве населення наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога.

Зробити це можна через телеграм-бот спротиву. Або ж приєднуватися до ненасильницького спротиву на ТОТ.

Раніше у Донецьку партизани підняли український прапор

  • У тимчасово окупованому Донецьку 30 січня помітили український прапор на будівлі місцевої адміністрації. Наш стяг підняли над містом партизани, які беруть участь у русі опору проти російської окупації.
  • Зокрема, українські прапори також помітили в Єнакіївському та Тельманівському районах. Якщо фото справжнє, наразі невідомо, чи довго він там пробув. Окупанти з цього приводу мовчать. 
  • Варто зазначити, що 20 лютого російські загарбники обстріляли український Донецьк. На місці прильоту сформувалась глибока вирва.
  • Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що судячи з місця вирви, прилетіло не з боку ЗСУ. Тобто росіяни самі вдарили по місту своєю зброєю. Під обстрілом також перебував центр Донецька.

Автор: Владислав Кравцов