"Помиратимемо від холоду": у мережі показали, як Росія довела окупований Донецьк до катастрофи

Окупанти заявляють, що Україна "8 років бомбила Донбас". Проте мешканці Донецька жаліються на холод та відсутність води.

Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали. Їхні представники запитували у літніх людей, як вони планують пережити зиму.

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"Помиратимемо від холоду. Іншого в нас немає – залишається варіант помирати від холоду", – говорить мешканець Донецька.

Його дружина розповіла про сусідів, які у катастрофічному стані. Вона зазначила, що кожну краплину води треба здобувати. Іноді по неї до ставка ходить чоловік, якщо має сили.

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Місто залишиться без води

Вікторія, яка також живе в тимчасово окупованому Донецьку, говорить, що вода у домівках востаннє була 1 травня. За її словами, відсутність води росіяни пояснюють недостатнім тиском. Вони переконують, що все добре, бо у деяких дворах є криниці й час від часу воду розвозять автомобілями.

Півтори години ми стоїмо в черзі. Випаде сніг й залишимось без будь-якої води, – сказала Вікторія.

Інша донеччанка Нінель розповіла, що воду їй потрібно підіймати на 5 поверх. Вона фізично цього не може, тому допомагає донька.

Відрізають труби

Окупанти, за словами жителів Донецька, сказали, що з початку морозів воду не привозитимуть, оскільки замерзатимуть всі шланги. Люди змушені робити запаси рідини.

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Ворогам байдуже, як люди зимуватимуть, тому вони навіть відрізають їм труби. Про випадок, який стався зі знайомими, розповіла Вікторія.

"Вони дзвонили, дізнавалися. Їм сказали: "А вас тут немає. Ви евакуйовані!". Тобто їм воду просто відрізали. Вони змогли дістатися вище, ніж до донецького керівництва. Тепер і труба є, і вода є", – сказала жінка.

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