У Донецьку помітили велику колону техніки та солдатів у напрямку лінії зіткнення, – ЗМІ

За словами очевидців, у центрі Донецька зафіксували колону техніки та солдатів. Вони начебто рухались у напрямку лінії зіткнення.

Зокрема у колоні нібито помітили танки та бронетехніку. Зі слів очевидців, колона рухалась 21 лютого просто по центру міста, вулиці Університетській.

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Колона техніки у Донецьку

Як повідомили деякі з очевидців, вони не бачили такого масштабу за 8 років окупації.

На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З'їжджали на трасу з центра Донецька,

– зазначив житель міста.

За словами іншої очевидиці, техніка рухалась протягом години. Колона складалась з чималої кількості танків, БТРів, а також людей.

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