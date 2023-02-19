В окупованому Донецьку "бавовна" у прокуратурі та військових казармах

У тимчасово окупованому Донецьку 19 лютого неспокійно через "бавовну". У самому центрі Донецька пожежа після прильотів.

Російські пабліки повідомляють про прильоти по будівлі прокуратури окупованого Донецька. Наразі пожежники намагаються ліквідувати вогонь.

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У Донецьку пожежа після "бавовни"

За словами російських пропагандистів, вибух у центрі Донецька пролунав після обіду 19 лютого. Пропагандисти пишуть про "пряме влучаня у будівлю прокуратури".

За даними пропагандистів, попередньо "поранених та постраждалих немає".

"Бавовна" у будівлі прокуратури в Донецьку: відео

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише про "бавовну" не тільки в прокуратурі, але й у російській казармі в центрі Донецька.

Він також опублікував кадри з російської казарми, яку окупанти намагаються видати за нібито "гуртожиток" для студентів.

Відео "бавовни" в казармі у Донецьку

Росія обстрілює Донецьк