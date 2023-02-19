В окупованому Донецьку "бавовна" у прокуратурі та військових казармах

19 лютого 2023, 15:53
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Джерело:

Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Донецьку 19 лютого неспокійно через "бавовну". У самому центрі Донецька пожежа після прильотів.

Російські пабліки повідомляють про прильоти по будівлі прокуратури окупованого Донецька. Наразі пожежники намагаються ліквідувати вогонь.

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 У Донецьку пожежа після "бавовни"

За словами російських пропагандистів, вибух у центрі Донецька пролунав після обіду 19 лютого. Пропагандисти пишуть про "пряме влучаня у будівлю прокуратури".

За даними пропагандистів, попередньо "поранених та постраждалих немає".

"Бавовна" у будівлі прокуратури в Донецьку: відео

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише про "бавовну" не тільки в прокуратурі, але й у російській казармі в центрі Донецька.

Він також опублікував кадри з російської казарми, яку окупанти намагаються видати за нібито "гуртожиток" для студентів.

Відео "бавовни" в казармі у Донецьку

Росія обстрілює Донецьк

  • Варто зазначити, що російські військові часто обстрілюють Донецьк, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України. Окупанти ведуть вогонь з околиць міста чи сусідньої Макіївки. Досить часто окупанти обстрілюють Донецьк з "Градів".
  • Російські обстріли Донецька підтвердили самі ж кремлівські пропагандисти, хоч і випадоко. Вони опублікували фото авіабомби ФАБ-250, яка не розірвалася.
  • На фото звернув увагу український журналіст Денис Казанський. Він інформував, що в районі шахти Челюскінців прямо на житловий район скинули авіабомбу ФАБ-250, яка не вибухнула і просто лежить на вулиці.
  • Він нагадав, що літаки ЗСУ над Донецьком не літають. Натомість там літає російська авіація, яка саме такими бомбами розносила українські міста – Бородянку під Києвом, Маріуполь, Попасну. На думку Казанського, якби бомба вибухнула, то ворог видав це за удар HIMARS або "Точки-У".

Автор: Михайло Гема