У Донецьку українські активісти намалювали під носом окупантів синьо-жовті прапори
Джерело:"Жовта Стрічка"
У тимчасово окупованому Донецьку активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали українські стяги. Вони з'явились неподалік вулиці Артема.
Один з партизанів руху розповідав 24 Каналу, що не попастися російським спецслужбам під час переслідування та силових процесів росіян в окупації партизанами допомагають безпечні тактики спротиву.
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Партизани намалювали українські стяги у Донецьку
Активісти руху "Жовта Стрічка" вночі (проти 4 травня – 24 Канал) намалювали прапори України неподалік вулиці Артема. Місце прапору України в Донецьку,
– заявили у русі.
Вони також пояснили, що колаборанти та російські війська знають про те, що місце українського прапора в Донецьку та за 10 років не можуть подолати український спротив, який був, є та буде ще більшим.
У Донецьку замайоріли українські прапори
Коротко про "Жовту стрічку"
- "Жовта стрічка" є рухом громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Він виник у квітні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення. Мета руху – інформаційний опір російським окупантам.
- Один з партизанів руху розповідав 24 Каналу, що їхній спротив – ненасильницький. Зокрема, вони підтримують патріотичні настрої в окупації та збирають інформацію щодо воєнних злочинів росіян, щоб суттєво полегшити роботу нашим органам.
- Періодично "Жовта стрічка" організовує різні ініціативи. Зокрема, у березні вони оголошували Тиждень спротиву. Партизани тоді закликали українців здійняти прапор за всіх українців, які перебувають в окупації та поки не можуть цього зробити.