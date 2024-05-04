У Донецьку українські активісти намалювали під носом окупантів синьо-жовті прапори

У тимчасово окупованому Донецьку активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали українські стяги. Вони з'явились неподалік вулиці Артема.

Один з партизанів руху розповідав 24 Каналу, що не попастися російським спецслужбам під час переслідування та силових процесів росіян в окупації партизанами допомагають безпечні тактики спротиву.

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Партизани намалювали українські стяги у Донецьку

Активісти руху "Жовта Стрічка" вночі (проти 4 травня – 24 Канал) намалювали прапори України неподалік вулиці Артема. Місце прапору України в Донецьку,

– заявили у русі.

Вони також пояснили, що колаборанти та російські війська знають про те, що місце українського прапора в Донецьку та за 10 років не можуть подолати український спротив, який був, є та буде ще більшим.

У Донецьку замайоріли українські прапори

Коротко про "Жовту стрічку"