В окупованому Донецьку пригрозили наслідками тим, хто вшанує пам'ять жертв Голодомору

Адміністрація так званого "Донецкого государственного университета" розсилає по студентських групах попередження не згадувати річницю Голодомору – ані на парах, ані вдома.

Окупанти назвали це "пропагандою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

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В окупованому Донецьку забороняють вшановувати пам'ять жертв Голодомору

За даними активістів руху "Жовта Стрічка", ця заборона стала відповіддю на прохання групи студентів Філологічного факультету висвітлити тему штучного голоду в СРСР на парі з історії. Адже в адміністрації таке прохання сприйняли категорично.

Адміністрація попередила, що: "Зажигание т. зв. "свечей памяти" и подобная деятельность расценивается как часть западной антироссийской пропаганды",

– йдеться у повідомленні руху спротиву.

"Жовта стрічка" наголошує, що окрім цього у повідомленнях зазначено, що це "влечет за собой закономерные последствия" и "университет – не место для псевдоисторических антисоветских спекуляций".

"Звертаємося до студентів, викладачів та вчителів з інших навчальних закладів на ТОТ (тимчасово окупованих територіях – 24 Канал) з проханням повідомити, чи було у вас впроваджено подібну заборону", – додають у русі.

До слова, у Києво-Печерській лаврі вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні. На службі були Володимир Зеленський з Оленою Зеленською, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, Василь Малюк, Кирило Буданов, представники різних конфесій і військові.