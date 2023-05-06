Якщо справді любить, нехай пройде лікування, – донька найстаршої матері України

Донька найстаршої матері України Анна-Марія Підвербна розповіла, що, якщо суд ухвалить рішення на користь її матері, то це буде "найстрашнішою провиною влади та судової системи".

12-річна дівчинка заявила у своїх соцмережах: якщо мати справді любить її, то має змінитись, передає 24 Канал. Варто зазначити, що дитина наразі не перебуває з матір'ю, адже на жінку чекає судовий розгляд одразу у трьох справах.

Дивіться також Дитина сама просила забрати її: все про скандал з найстаршою матір'ю України

Що заявила донька найстаршої матері України

Якщо вона реально мене любить, то нехай полікується і наведе лад у квартирі, і пройде курс материнства. Нехай її пояснять, що можна, а що ні,

– заявила дівчинка.

Варто зазначити, що скандал спалахнув тоді, коли дитина сама попросила забрати її від матері. Адже дівчинка написала допис, у якому розповіла, що Валентина Підвербна знущається з неї фізично та психологічно. Зокрема, вона її б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та навіть забороняє митися.

Саме тому дитину забрали від матері. Згодом лікарі повідомили, що їй потрібне обстеження. У дівчинки не було особливих скарг на здоров'я, проте з нею працював психолог.

Раніше Анна-Марія також оприлюднювала аудіозапис з мамою, де говорила, що їй потрібні операції на оці, адже вона може залишитись косоокою на все життя. У відповідь голос, схожий на голос Валентини Підвербної, відмовляє дитині.

Дівчинка не хоче жити з мамою, яка знущається з неї

Також дівчинка, поки перебуває не з матір'ю, заявила: "Чомусь мені здається, що моя мама виграє суд. Тоді це буде найстрашнішою провиною влади та судової системи. Але я сподіваюся, що це буде не так".

Перед цим Анна-Марія розповіла заступнику голови Чернігівської обласної ради Дмитру Блаушу, який одним з перших відгукнувся на прохання дитини про допомогу, з ким вона хоче жити.

Вона бачить своє майбутнє в іншому місці, але при цьому дівчина не хоче бути в інтернаті. Ставила питання про те, чи може її взяти хтось під опіку, сказала, що у неї є така людина. Я сказав їй, що давай номер телефону, ми перевіримо це,

– розповів заступник голови облради.

Дмитро Блауш пояснив, що дівчинка не хоче жити з матір'ю в тих обставинах, в яких вона була. Попри це, Валентина Підвербна відвідує дитину, хоч Анна-Марія й не розуміє, чому вона це робить.

Валентина Підвербна народила дівчинку в 65 років за допомогою штучного запліднення. Лікарі використали донорську яйцеклітину.Побачивши дівчинку на телебаченні, українка Оксана Спектор, яка живе в Ізраїлі, помітила, що дитина схожа на неї. Адже Спектор також здавала на зберігання свої яйцеклітини. У 2022 році вона намагалась оскаржити материнство Підвербної в суді та просила призначити ДНК-експертизу. Якщо буде збіг, то визнати її мамою Анни-Марії. Розгляд справи ще триває.