Донька Пєскова виступила проти війни в Україні

Дочка прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета виступила проти війни в Україні. Про це вона повідомила в соцмережі.

Єлизавета Пєскова виклала у сторіс інстаграму хештег “Ні війні!”.

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Раніше дівчина була змушена закрити коментарі під постами через загрози на її адресу.



Сторіз Єлизавети Пєскової в інстаграмі / Скріншот

Наголосимо, що відомі російські письменники, журналісти та режисери закликають зупинити війну з Україною. Вони наголошують, що такі дії Кремля – ганьба.

Окрім того, 24 лютого росіяни у різних містах почали виходити на мітинги проти війни. Силовики держави-агресорки почали затримувати їх. Спочатку повідомлялося, що арештували понад 150 людей.

Додамо, що вранці 24 лютого Росія напала на Україну. З 5:00 почались обстріли стратегічних об'єктів майже в усіх регіонах України. Верховна Рада ввела у країні воєнний стан. За це проголосували 300 нардепів. Відтоді не припиняються бої у багатьох регіонах. Збройні сили дають відсіч атакам Росії. Армія ворога зазнає втрат.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!