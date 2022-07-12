У росії прокинулися "стукачі", доноси є масовим явищем, – Яковенко

У росії прокинувся інститут "стукачів". Там дедалі частіше затримують людей за доносами їхніх земляків.

Це вже стало масовим явищем. Про це 24 каналу сказав Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст.

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Нещодавно депутата Горінова посадили на 7 років завдяки доносам акторки шукшиної та двох депутатів – хінштейна та ліонова,

– відзначив він.

Нагадаємо, російського депутата Олексія Горінова звинуватили у поширенні "фейків" про російську армію – він назвав війну "війною", а не спецоперацією. Його засудили до 7 років позбавлення волі із забороною обіймати державні посади на 4 роки.

Ніхто не казав, що буде легко

Люди усе усвідомлюють. Відтак вони намагаються запобігти та бути божевільнішими за путіна. В росії персонажів достатньо: лавров, пєсков, захарова, медведєв, рогозін – кожен з них "б'є себе в груди", намагаючись довести першість. Крім того, вірний та єдиний союзник путіна у війні проти України лукашенко постійно розповідає, що Захід хоче напасти.

За словами Яковенка, в умовах фашистської держави нелегко не лише тим, хто перебуває під окупацією, а й самим окупантам. "З цим нічого не зробиш", – додав він.

Єдиний шлях – це знищення фашистського режиму та спокійне перебування у затишній в'язниці (гаазькій, київській чи московській). "Це комфортніше існування – триразове харчування і так далі", – сказав він.

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