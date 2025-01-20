Зеленський опублікував нове відео спілкування полоненого з КНДР зі слідчими: що він каже

Володимир Зеленський 20 січня опублікував нову частину зі спілкуванням полоненого північнокорейського солдата зі слідчими СБУ. Ця інформація допоможе притягнути КНДР до відповідальності в агресії проти нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

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Яку інформацію вдалося довідатися від полонених солдатів з КНДР

Володимир Зеленський наголосив, що розвідувальна інформація щодо переміщення північнокорейських військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених.

Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені,

– заявив президент.

Допит північнокорейського військового, що воював проти України: відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

На відео слідчі питали у полоненого північного корейця, чи проходив він та інші солдатами навчання перед відправленням на війну. На це полонений відповів, що було кілька солдатів із КНДР, які мали навчання щодо користування важкою російською технікою. Проте він сам не проходив ніякі навчання.

Північний кореєць також розповів, що служить у розвідувальному батальйоні, а його мама не знає, де він перебуває.

На питання про те, яка кількість військових пливла з КНДР до Росії північнокорейський полонений відповів, що їх було близько 100. За словами чоловіка, він плив на російському поромі, але це не був військовий корабель, а просто судно для перевезення вантажів. Там перебували лише люди.

Північнокорейський солдат також розповів слідчим СБУ, що у потязі, в якому він їхав на фронт, перебували лише ті люди, які їхали з ним на поромі. Тобто інших груп північнокорейських солдатів – не було у вагоні.

Про свою службу в лавах збройних сил КНДР північнокорейський полонений сказав, що, зазвичай, всі чоловіки після школи проходять строкову службу, тому він теж після закінчення середньої освіти пішов в армію на розвідувальне відділення, де і був впродовж усієї служби. Туди він прийшов у 17 років.

Наразі він також служить за строковою службою, а не за контрактом.

Щодо своєї участі у війні проти України північнокорейський полонений сказав наступне:

По-перше, як я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут, у Росії. Я навіть не знав, проти кого ми воюємо,

– сказав солдат КНДР.

Що втрат північних корейців у війні проти України, полонений сказав, що було дуже багато постраждалих, коли він сам був із 3 числа в бою. Однак назвати конкретне число він не зміг, адже втрати були дійсно масштабними.

На питання про те, чи знав військовий про світ поза КНДР, він відповів, що небагато. Зокрема, полонений лише знав, що там менше гір, ніж в Північній Кореї.

Зверніть увагу! Переглянути відео з попередньою частиною допиту північнокорейського солдата та прочитати текстову версію – можна у матеріалі 24 Каналу.