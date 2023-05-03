Треба бути чесними, – Данілов пояснив свою думку про доплати військовим

В Україні не можуть дійти до спільного знаменника у питанні доплат військовим. Своєю думкою щодо цього поділився секретар РНБО Олексій Резніков.

В ефірі телемарафону він наголосив на тому, що військові по всій території України виконують різні завдання. І не можна робити так, щоб усі отримували доплати за те, що служать державі, адже завдання ці різні, передає 24 Канал.

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Доплати не можуть бути для всіх

Секретар РНБО підкреслив, що військові, які перебувають на передовій, у зоні ведення активних бойових дій, отримують 100 тисяч. Натомість він провів паралель з умовними курсантами, які перебувають в Мукачево або інших містах. Він спитав, чи справедливими будуть для них доплати за виконання "якихось військових речей".

Я вважаю, що це несправедливо. Хочу зауважити, що з 1 лютого військовослужбовцям була підвищена заробітна плата. Треба бути чесними перед собою, розуміти, що відбувається в нас,

– підкреслив він.

Олексій Данілов наголосив на тому, що ті, хто воює зараз проти Росії, заслуговує на більші виплати, ніж може собі дозволити Україна. Натомість ті, хто перебуває у глибокому тилу, і так отримують "відповідне фінансове забезпечення". Тож недоречно говорити про додаткові 30 тисяч для них.

Секретар РНБО також нагадав, що Україна перебуває в умовах війни. І що в нашій державі просто недостатньо ресурсів для того, щоб забезпечити всіх військових додатковими виплатами у розмірі 30 тисяч гривень.

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