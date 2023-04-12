Проголосувати це одне, а інше – профінансувати, – Подоляк про доплату 30 тисяч військовим

Верховна Рада повернула додаткові виплати 30 тисяч гривень усім військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам. Та щодо цього необхідно було проконсультуватися з Кабміном.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що необхідно на рік 147 мільярдів додаткових грошей, яких в Україні немає.

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"Ти виходиш на трибуну й кажеш, що ми можемо ці гроші знайти, забравши їх у топпосадовців – менеджменту державного чи державних підприємств. То це всього 1,2 мільярда гривень", – заявив він.

Окрім того, це означає, що так анулюють так звану реформу державного управління, на якій наполягали закордонні партнери України.

"147 мільярдів потрібно й ти про це сказав. І всі це чекають – військовослужбовці. А в тебе є 1,2 мільярда", – зазначив він.

Усе через те, що не було консультацій з Мінфіном та Кабінетом міністрів в цілому.

Що відомо про повернення доплат військовим: дивіться відео

Підрахунки інші

"Напередодні того, як оці 30 тисяч, це ж не у військовослужбовців, які перебувають на "передньому краї", ні. У них так і залишилося 100 тисяч доплат. 30 тисяч – були там 3 – 4 ешелони", – зазначив радник голови Офісу Президента України.

Він зауважив, що у цих військових забирали 30 тисяч гривень доплат, проте збільшували заробітну плату – з 11 до 20 тисяч гривень.

"Тобто ми отримуємо трошки інші вже суми виплат, які маємо вести. Підкреслюю – не на лінії фронту, а десь, скажімо, 2 – 4 ешелони. Ви розумієте, виглядає абсолютно якби красиво, але популізм завжди виглядає красиво", – наголосив Михайло Подоляк.

Він зауважив, що тут не мовиться про те, що не треба підвищувати виплати українським військовослужбовцям.

Проголосувати це ж одне, а інше – це профінансувати. Профінансувати – це головне, виходячи з того, щоб ми мали ж такі гроші, які потрібні на закупівлю зброї,

– сказав він.

Треба стратегія

Михайло Подоляк зауважив, що Україна не все отримує як партнерську допомогу.

"Ми ж закупаємо багато розхідників. І для того, щоби виплачувати головні гроші. Кому – людям, які перебувають на "передньому краї", – розказав він.

Радник голови Офісу Президента України додав, що можна вибудовувати певну стратегію.

"Нам ще воювати… наприклад, давайте візьмімо, 4 місяці, 6, 8, 10 місяців. Треба рахувати математику. Це так само як зі зброєю. Треба рахувати, скільки конкретного інструменту треба в той чи інший етап війни", – розповів він.

Мовляв, якщо його буде недостатньо, то завдання не виконають, а позиція буде ще гірша.

"Якщо ми рахуємо математикою, треба сказати, де будемо брати ці гроші. Адже на армію прямих траншів від партнерів не існує. На армію Україна може витрачати виключно внутрішні гроші", – зазначив Подоляк.

Популізм треба завершувати

Він наголосив, що це питання не про гроші, а питання про інший тип політики. Радник голови Офісу Президента України переконаний, що варто закінчувати з цим популізмом.

"Тобто ти вийшов: "Ура, дивіться, я дотиснув, я зробив тощо". Треба, щоби була певна відповідальність. Так, можна ініціювати цей законопроєкт, безумовно", – сказав Михайло Подоляк.

Можна ініціювати, але треба відпрацювати з бюджетним комітетом та Мінфіном.

"Треба запропонувати формулу. Може, це було б не 30, а 20 чи навпаки 40 (тисяч гривень – 24 Канал)", – розповів він.

Радник голови Офісу Президента України наголосив, що треба відпрацювати джерела отримання грошей.

Адже популізм завжди гарний тільки на перших хвилинах, коли всі аплодують тобі, "великій людині", яка це ініціювала. І як написали певні депутати: "Ми дотиснули". Ви кого дотиснули?

– обурився він.

Але при цьому, вони не розв'язали питання логістики – звідки, коли, як і де держава це має взяти, підсумував Подоляк.

Що відомо про доплати військовослужбовцям