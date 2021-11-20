Допомагали мігрантам прорватися крізь кордон: у Польщі затримали двох українців та німця

Нелегальні мігранти, які вже майже 2 тижні штурмують білорусько-польський кордон, не залишають спроб потрапити на територію Польщі. Лише за минулу добу, 19 листопада, польські прикордонники зафіксували майже 200 спроб прориву кордону мігрантами.

За пособництво затримано 2 громадян України та громадянина Німеччини.

Важливо Мігранти покинули табір на кордоні Білорусі та Польщі

Як минула доба на кордоні з Польщею

19 листопада на кордоні офіцери зафіксували 195 спроб незаконного перетину кордону , 5 іноземців були затримані.

, 5 іноземців були затримані. Рішення про виїзд з території Польщі видали 82 іноземцям. За пособництво затримано 2 громадян України та громадянина Німеччини.

Крім того, у районі Дубичі Церкевне, було кілька спроб прориву кордону. Найбільша група становила майже 200 іноземців. Нелегали були агресивно налаштовані – кидали каміння, петарди, і застосували сльозогінний газ.

Затримання українців

Раніше з'явилася інформація про те, що польські правоохоронці затримали двох німців та українця, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон. Українець зізнався правоохоронцям, що везе чотирьох іноземців. Громадянина України затримали, а його автомобіль відбуксували на стоянку речових доказів. Сталося це у селі Боратинець-Ляцки.

Що цьому передувало

З 8 листопада потік нелегалів на білорусько-польському кордоні значно збільшився. Тоді там помітили кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану.

Люди намагаються потрапити до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад.

В Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон. Припускають, що до цього причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Повний текст публікації польських прикордонників:

Вчора в на ділянці у Дубіче Черкевне було кілька спроб прориву кордону. Найбільша група складалася з майже 200 іноземців, решта – кілька десятків. Іноземці були агресивними – кидали каміння, петарди, використовували сльозогінний газ.