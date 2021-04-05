Генерал Ходжес розповів, чи США й надалі допомагатимуть Україні та від чого це залежить

Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що США готові й надалі допомагати Україні з військовим забезпеченням. Однак для цього держава має вести прозору діяльність, показуючи, що й куди йде.
Джерело:УНІАН
Ходжес в інтерв'ю виданню уточнив, що наразі є значні поставки обладнання та гроші. Вони через різні канали йдуть зі Сполучених Штатів до України за підтримки Конгресу.
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Що робити Україні, аби США допомагали
Генерал наголосив, що Україна має використовувати ці ресурси розумно та бути прозорою в тому, щоби показати, куди все це йде.
Якщо ви хочете, щоб підтримка Конгресу продовжувалася, треба демонструвати, що допомога йде, куди треба,
– зазначив Ходжес.
Зокрема, він заявив, що Україна має відповісти на такі запитання:
- чи налаштована країна розбудовувати інфраструктуру для утримання сучасних кораблів;
- чи є достатня кількість моряків;
- чи готує держава більше моряків, аби оперувати більшою кількістю кораблів.
Власне виробництво зброї
Ходжес звернув увагу й на те, що більшість зброї, яку використовує Україна, залишилась з часів Радянського Союзу. Однак заявив, що тепер держава має можливості виробляти зброю та боєприпаси самостійно.
Однак й тут є певні питання:
- чи виробляє українська оборонна індустрія саме те, що потрібно, в той спосіб, щоб воно було доступним для Збройних сил;
- чи рівень корупції та неефективності надто високий в Укроборонпромі.
Прозорість діяльності
Я думаю, Верховна Рада має отримати повне бачення оборонного бюджету України. Так і Конгрес США бачить повністю оборонний бюджет,
– підсумував генерал.
Він переконаний, що прозорість підвищить довіру людей до того, на що спрямовані гроші. А також це точно спрацює на те, щоб "хлопці та дівчата в ЗСУ отримували найкраще обладнання" і найкращу підготовку. У цьому США обіцяють допомогти.
Крім того, Ходжес хотів би бачити більше навчань на території України, в яких солдати 2 країн були б партнерами в небі, на землі та в морі.Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.