Допомагав окупантам: з'явилося фото колаборанта з Ізюма на Харківщині

На Харківщині вдалося затримати колаборанта. Так, Євгеній Брюханов – один із перших, хто допомагав російським найманцям в Ізюмі.

Про це розповів заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник. Він зазначив, що тепер затриманий дає свідчення правоохоронним органам України.

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На колаборанта очікує суворе покарання

Максим Стрельник додав, що військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України. Їм рекомендують здатися добровільно.

Ми, українці, ізюмчани ніколи не забудемо і не пробачимо нікому, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни та нашого міста. Ми з-під землі дістанемо кожного ворога та зрадника,

– наголосив він.

Заступник мера підкреслив, що колаборанти завжди будуть ціллю та мішенню не лише спецпризначенців. За ними полюватиме кожен громадянин. А все тому, що кожен причетний до звірств, які зараз чинить російська армія, повинен бути покараним.

Якщо ви виявили колаборанта – звертайтеся до правоохоронних органів. По-перше, він може бути небезпечним. По-друге, діяти не сам. По-третє, його повинні покарати за злочин, який він вчинив під час воєнного стану.

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