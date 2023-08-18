Непублічні візити: чи допомагає Червоний Хрест у визволенні цивільних заручників

Доступ до цивільних заручників є дуже обмеженим. Вони не можуть бути полоненими. Цивільних не можна утримувати у в'язницях. Водночас російські окупанти часто намагаються звинуватити їх протидії війні.

На основі цього ворог утримує людей. Дізнатися, де вони перебувають, наразі – дуже важко. Окрім того, становище людей ускладнює те, що їх не можна обмінювати на російських військових.

Зверніть увагу Найстрашніша подія – це "приймання", – український заручник про потрапляння у російський полон

Ми обмінюємо тільки військовослужбовців на військовослужбовців, оскільки це прописано в Женевських конвенціях та міжнародному праві,

– мовиться у повідомленні.

Як діє Червоний хрест

Олександр Власенко – речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні – заявив, що відвідування військовополонених відбувається непублічно. Метою є отримати якнайширний доступ до людей, яких утримують незаконно. Окрім того, не розголошують деталі про зафіксовані порушення.

Доступ до військовополонених станом на зараз – пріоритет для МКЧХ.

Українцям анонсували гарні новини

Андрій Юсов – представник ГУР МО – наголосив, що робота над наступними обмінами полонених триває.

"Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників та захисниць. Але, звичайно, роботи ще дуже й дуже багато", – заявив Юсов.

Чекаємо гарних новин та готуємося писати про це.