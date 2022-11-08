Північна Корея відхрестилася від постачання Росії зброї для війни в Україні

Росія вирішила взяти собі у союзники Північну Корею – найбільш диктаторський режим у сучасному світі. Однак посіпаки лідера КНДР заперечують будь-які угоди з Кремлем та постачання зброї путінським солдатам.

Раніше американське видання Reuters повідомляло про можливі угоди між російським та корейським диктаторами. У міноборони Кім Чен Ина вирішили відповісти на ці звинувачення.

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Чи постачала КНДР артилерію Росії

Чиновник міністерства оборони Північної Кореї сказав, що його держава не має жодних збройних угод з Росією та не планує їх укладати. Він також назвав інформацію про передачу Кремлю артилерії "чутками" та почав котити бочку на Білий дім.

Ми розцінюємо такі кроки США (поширення інформації про передачу зброї – 24 канал) як частину їхньої ворожої спроби заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконну "резолюцію про санкції" (Ради Безпеки ООН) проти Північної Кореї,

– сказав посіпака Кім Чен Ина.

Заяви про те, що хтось намагається "дискредитувати КНДР" звучать дуже дивно, оскільки ця країна та її лідер усе зробили для того, аби отримати титул найкривавішого сучасного світового режиму.

Хоча, вочевидь, це ненадовго – Путін робить усе, аби посісти п'єдестал "найжорстокішого диктатора", замість Кім Чен Ина. До того ж через можливі угоди Путіна з представниками КНДР ізоляція Росії лише зростатиме.

Відновилось залізничне сполучення між Росією та КНДР

Не варто розцінювати заяви Пхеньяну як чисту правду, оскільки фактичні дані засвідчують протилежне до того, що озвучують офіційні особи Північної Кореї. Проєкт 38 North, який стежить за розвитком подій у КНДР, написав, що вперше за багато років зафіксували рух потягів з Кореї до Росії. Ймовірно, за допомогою залізниці, Пхеньян передавав путінським солдатам артилерійські установки та інші види озброєння.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів, які країни можуть приєднатися до Росії у війні проти нашої держави. Наразі відомо, що Москві допомагає Іран та КНДР, однак є інші "кандидати", які можуть допомагати світовому злу та російській армії знищувати українців.

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