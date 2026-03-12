Зеленський пояснив, у чому полягає дронова угода

Україна посилює співпрацю з країнами Близького Сходу у сфері безпеки. Вона передаватиме свій досвід протидії дронам і ракетним атакам.

Досвід України у боротьбі із дронами стає ціннішим та популярнішим для світу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

Дивіться також Війна на Близькому Сході спалює запаси Patriot: Politico навели похмурі сценарії для України

Що відомо про допомогу України на Близькому Сході?

Участь України на Близькому Сходу не передбачає наступальних операцій чи залучення іноземних підрозділів. Йдеться про допомогу у створенні оборонних ліній та посиленні захисту повітряного простору, пояснив президент.

Планувалася велика угода з США щодо виробництва дронів, але потрібен виняток від Білого дому для її підписання. Ці системи можуть захищати від сотень чи тисяч іранських ракет та дронів-камікадзе,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що три українські групи фахівців із безпілотників вирушили до країн Близького Сходу. Вони мають поділитися практичним досвідом протидії повітряним загрозам, надати технічну й консультаційну підтримку місцевим партнерам і налагодити співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив президент, зазначивши, що до складу команд увійшли військові, інженери та експерти з БпЛА, які вже працюють із партнерами в регіоні.

Що відомо про співпрацю України та Близького Сходу?