Зеленський пояснив, у чому полягає дронова угода
- Україна передаватиме свій досвід протидії дронам і ракетним атакам країнам Близького Сходу.
- Україна вже направила три команди фахівців для надання технічної й консультаційної підтримки в регіоні.
Україна посилює співпрацю з країнами Близького Сходу у сфері безпеки. Вона передаватиме свій досвід протидії дронам і ракетним атакам.
Досвід України у боротьбі із дронами стає ціннішим та популярнішим для світу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.
Що відомо про допомогу України на Близькому Сході?
Участь України на Близькому Сходу не передбачає наступальних операцій чи залучення іноземних підрозділів. Йдеться про допомогу у створенні оборонних ліній та посиленні захисту повітряного простору, пояснив президент.
Планувалася велика угода з США щодо виробництва дронів, але потрібен виняток від Білого дому для її підписання. Ці системи можуть захищати від сотень чи тисяч іранських ракет та дронів-камікадзе,
– зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що три українські групи фахівців із безпілотників вирушили до країн Близького Сходу. Вони мають поділитися практичним досвідом протидії повітряним загрозам, надати технічну й консультаційну підтримку місцевим партнерам і налагодити співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив президент, зазначивши, що до складу команд увійшли військові, інженери та експерти з БпЛА, які вже працюють із партнерами в регіоні.
Що відомо про співпрацю України та Близького Сходу?
США зацікавлені, щоб Україна допомогла збивати іранські дрони на Близькому Сході. Як заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко, така співпраця може посилити партнерство і допомогти Україні отримати додаткові засоби для перехоплення балістики, зокрема ракети до систем ЗРК Patriot.
Співпраця України з країнами Близького Сходу у сфері оборонних технологій може стати важливим міжнародним проривом. Політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що переговори з партнерами ще тривають і деталі поки не розголошують. Водночас Україна насамперед потребує ракет PAC-3 до систем Patriot для перехоплення російської балістики.