Бербок закликала Бундестаг негайно розблокувати 3 мільярди євро допомоги Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала негайно розблокувати 3 мільярди євро додаткової допомоги Україні. За її словами, настав час діяти швидко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau. Мовиться про пакет допомоги, який був заблокований канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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"Наш жах більший, ніж раніше. Огидний час, коли ми повинні захищати заснований на правилах міжнародний порядок і силу закону більше, ніж будь-коли, проти влади найсильнішого. Ворог перебуває у Кремлі, а не в Києві чи Брюсселі", – заявила вона.

Бербок зазначила, що на саміті ЄС, який відбудеться 6 березня, потрібно скласти "комплексний європейський фінансовий пакет" підтримки України.

Крім того, як пише Spiegel, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав ФРН та Європу до "негайних дій".

Німеччина та Європа підтримують Україну. Ми їх не кинемо. Одне й те ж зрозуміло: ми всі, особливо українці, хочемо миру. Як можна припускати інше щодо президента Зеленського?

– підкреслив політик.

Нагадаємо, у січні Анналена Бербок заявила, що Берлін має надати Україні більше військової допомоги, ніж передбачено у поточному бюджеті. Вона наголосила, що це важливо для безпеки всієї Європи.