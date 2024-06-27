На саміті НАТО оголосить про запуск структури для координації допомоги Україні, – NYT

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою. Це стане гарантією довгострокової прихильності альянсу безпеці країни, яку проголосили "мостом" до можливого членства Києва.

Про це пишуть у виданні The New York Times.

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Що відомо про запуск структури для координації допомоги Україні

Зазначається, що Альянс оголосить, що погодився створити в Німеччині місію, яка координуватиме надання всілякої допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Цей крок повинен стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

Оскільки місія буде проходити під егідою НАТО, вона розрахована на функціонування навіть у тому випадку, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді цього року.

Адміністрація Джо Байдена та чиновники НАТО висунули цю ідею як спосіб надати Києву щось солідне на саміті, хоча вони й стверджують, що час для приєднання України ще не настав.

У виданні пишуть, що справа не тільки в тому, що Україна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна має провести важливі реформи, щоб знизити рівень корупції та зміцнити демократію й верховенство закону.

Нова місія NSATU

The New York Times пише, що нова місія об'єднає під егідою діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають Україні різні види військової допомоги. Йдеться про засоби ППО, артилерія, винищувачі F-16, зброя та навчання.

Зазначається, що вона також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами офіційних осіб США і НАТО, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі плану ще не були оголошені.

Зауважимо, що за словами чиновників, усі країни НАТО згодні на створення місії, і про це буде оголошено на саміті.

Раніше допомогу Україні надавали переважно окремим країнам, і при цьому менше уваги приділяли її ефективності або навіть задоволенню найнагальніших потреб Києва. Офіційні особи, обізнані про план завили, що об'єднання основних напрямків допомоги та навчання під єдиним командуванням покликане впорядкувати потік і зробити його більш послідовним.

Місія під назвою "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU), працюватиме над скороченням дублювання та ускладнень, пов'язаних із різними видами озброєнь, які спрямовуються в Україну.

Як в Альянсі намагаються домовитись про довгострокове фінансування України

Країни-члени НАТО наразі обговорюють ідею генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 мільярдів євро на рік для України, хоча деякі союзники залишаються скептичними щодо цього.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, які знайомі з перебігом дискусій.

За даними агентства, декілька країн-членів НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних видатків на військову допомогу Україні, які мали б забезпечити більшу передбачуваність у довгостроковій перспективі.

За словами джерел, зараз країни розходяться у своїх думках щодо того, як зробити так, щоб ці зобов'язання працювали на майбутні роки.

Деякі союзники побоюються формалізувати зобов'язання з конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні, розповідають співрозмовники агентства.

Водночас інші остерігаються публікувати точні цифри своїх внесків, щоб не розкрити даних щодо справжнього обсягу їхньої допомоги Україні.

Попри те, що багато деталей ще належить узгодити, союзники, можливо, зможуть укласти угоду, якщо 40 мільярдів євро допомоги Україні буде зараховано до теперішнього зобов'язання НАТО витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП, зазначили співрозмовники.

Однак це може призвести до скорочення власних оборонних витрат союзників, особливо якщо міністерства фінансів не погодяться підвищити загальний рівень витрат.

Крім цього, в агентстві вказали, що союзники по НАТО досі узгоджують формулювання для заяви лідерів на саміті у липні, в якій буде описано прогрес України на шляху до вступу в блок Альянсу.

Попри те, що цього року запрошення знову малоймовірне, США і Німеччина виступають проти того, щоб називати шлях України до членства в НАТО "незворотнім", і замість цього наполягають на формулюванні про "міст до членства", зазначають джерела.