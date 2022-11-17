Яку допомогу можуть отримати переселенці в Україні

Через війну тисячі українців вимушені були покинути свої домівки та міста у пошуках безпеки. І українська влада, і міжнародні організації почали підтримувати та допомагати ВПО, надаючи їм різноманітну допомогу.

24 канал зібрав інформацію щодо всіх програм грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які зараз діють в Україні. Розповідаємо, хто та яку допомогу може отримати згідно з цими програмами.

Увага Нова грошова допомога для переселенців та мешканців деокупованих територій: як отримати

Найперше, що потрібно зробити – знайти у місті, куди ви приїхали, найближчий центр надання адміністративних послуг або управління соціального захисту.

У ЦНАП і в соцзахисті мають підказати переселенцям, куди звертатися далі, які документи потрібні. Там же проводять реєстрацію внутрішніх переселенців.

У Дії є інструкція, як і де можна отримати довідку про статус ВПО і які документи потрібні.

Виплати від держави

Загалом на виплати внутрішньо переміщеним особам уже направлено понад 42 мільярди гривень. Віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, запевнила, що кошти на виплати переселенцям у бюджеті є.

Чиновниця нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям становить 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень.

Безкоштовні продуктові набори

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що продовольча допомога надається найуразливішим категоріям громадян, зокрема,ВПО, пенсіонерам та тим, хто перебуває на обліку у територіальних центрах соцобслуговування.

Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах чи громадах. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення або документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер і документ, який засвідчує статус ВПО.

Ось перелік гарячих ліній у західних областях, де наразі найбільша кількість ВПО. За цими номерами можна отримати консультацію та дізнатися, коли і де будуть видавати допомогу:

Львівська область – (032) 259-60-31

Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25

Івано-Франківська область – (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31

Волинська область – (096) 881-80-91

Закарпатська область – (096) 284-33-68

Чернівецька область – 0800 335-047

Зверніть увагу! Крім того, можна звертатись на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО за номером:

+38 (066) 813-62-39.

Як отримати 6600 гривень через "Дію"

В Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат у розмірі 6600 гривень внутрішньо переміщеним особам.

Допомогу фінансуватиме благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.

Допомога, як і раніше, виплачуватиметься упродовж 3 місяців – по 2200 гривень на місяць.

Хто може отримати допомогу:

громадяни віком від 55 років;

вагітні жінки;

самотні матері з дітьми віком до двох років;

особи з інвалідністю;

неповні сім'ї.

Перевага надаватиметься внутрішнім переселенцям, які стали на облік протягом останнього місяця.



Яку допомогу можуть отримати ВПО в Україні / Фото ЮНІСЕФ

По 1800 гривень на комуналку

З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, складає 4,8 мільйона. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів.

В Україні матеріальні виплати на оплату комуналки отримують 2,5 мільйона сімей, середній розмір субсидії – 1800 гривень. Переселенці можуть переоформити свої субсидії, які вони отримували раніше в тимчасово окупованих регіонах. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг.

Головна умова – загальна сума комунальних платежів має перевищувати 20% сукупного доходу сім'ї. Різницю між витратами на комунальні послуги та цими 20% сплатять із державного бюджету. При цьому субсидію можуть отримати як власники житла, так і орендарі, і переселенці.

До теми Субсидії під час опалювального сезону: на які суми можуть розраховувати українці

Виплати мешканцям Харківщини

Нещодавно стало відомо про новий вид допомоги, яку зможе одержати певна категорія громадян. Так, виплати у у розмірі від 10 до 25 тисяч гривень від Міжнародного Червоного Хреста отримають громадяни, які постраждали через вторгнення Росії. Зокрема, йдеться про Борівську територіальну громаду в Харківській області.

Виплати зможуть отримати громадяни за такими критеріями:

люди, які отримали поранення внаслідок воєнних дій;

сім'ї загиблих мирних жителів;

люди, які втратили своє житло внаслідок бойових дій.

Як визначатимуть розмір допомоги:

Тим, хто був поранений або втратив своїх близьких через збройне вторгнення Росії, заплановані виплати у розмірі 10 – 15 тисяч гривень.

Громадянам, які втратили внаслідок війни житло, – 25 тисяч гривень.

Наразі все ще допрацьовують механізм виплат. Після того як алгоритм дій буде сплановано, його оприлюднять на офіційних інформаційних ресурсах Борівської селищної ради.

Доплата до пенсії за дітей

Пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей до 18 років, держава виплатить надбавки – по 150 гривень на кожного. Розуміємо, що сума невелика, але за теперішніх умов така інформація багатьом може стати в пригоді.

Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Виплата надбавки продовжиться до досягнення утриманцем 18 років.

Компенсації від держави

Компенсацію 450 гривень за комунальні послуги можуть отримати ті, хто прихистив у себе вдома ВПО.

Отримати ці гроші можна так:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС після поселення переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

По 6 500 грн за працевлаштування ВПО

Українські підприємці зможуть отримувати по 6 500 гривень за кожного найнятого на роботу переселенця.

Подати заявку на отримання компенсації можна через сервіс Дія. Гроші вже можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця.

Допомога від міжнародних організацій та фондів

Як отримати виплати від ООН

Програма виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам, які здійснюватимуться за кошти програм ООН. Вона затверджена Кабінетом міністрів України ще 14 квітня 2022 року.

За цією програмою допомогу у розмірі 2 220 гривень можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які через війну змушені були евакуюватися на безпечні території.

2 220 гривень виплачуються на кожного члена сім'ї на банківський рахунок переселенця. Спершу передбачали виплати на 3 місяці, але у вересні термін дії програми продовжили. Відтак, усі учасники програми отримають по 2200 гривень протягом шести місяців. Загальна сума допомоги складає 13 200 гривень.

Допомога за програмою ООН надається додатково до допомоги від держави (2 000 гривень на особу та 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю). Тобто можна отримати у місяць 2 000 гривень на дорослого від держави та 2 220 гривень від ООН.

На 2 200 гривень можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, незалежно від того, чи зареєструвались попередньо як ВПО, а також постраждале населення на підконтрольних Україні територіях. Для отримання цих коштів необхідно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади.

За детальною інформацією можна звернутися за телефоном: 0-800-307-711.



Міжнародні організації допомагають українцям, які постраждали у війні / Фото Суспільне

Програма виплат від UNICEF

Допомога по цій програмі надається за підтримки організації ЮНІСЕФ "Спільно". Розмір допомоги складає 2 200 гривень щомісячно на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ять людей.

Така допомога виплачується батькам чи усиновителям на кожну особу в cім'ї, якщо в сім'ї:

3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років,

2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на сайті ЮНІСЕФ. Уточнити питання можна, зателефонувавши на гарячу лінію: 0-800-600-017.

Програма виплат від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Допомогу можуть отримати ВПО незалежно від поточного місця перебування; громадяни України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Виплати отримують найвразливіші категорії серед тих, хто зареєструвався у програмі. Допомога в розмірі 2200 гривень буде виплачуватися на кожного члена сім'ї упродовж трьох місяців.

Щоб зареєструватися потрібно скористатися месенджером WhatsApp. Якщо його не має, встановити на смартфоні.

Додати до контактів номер 0 800 609 844

Відправити на вказаний номер повідомлення з текстом: "NRC"

Після цього ви отримаєте повідомлення з інструкціями для успішної реєстрації.

Заявка на отримання допомоги розглядається протягом 10 днів, після чого на WhatsApp надійде повідомлення про нарахування чи не нарахування коштів. У разі надання грошової допомоги, кошти надійдуть через місяць після реєстрації.

На допомогу можуть розраховувати лише переселенці, які не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від ООН чи інших іноземних організацій (виплати ВПО від держави не враховуються).

​До теми Їжа, житло і гроші: яку допомогу отримають ВПО у 2023 році

Якими будуть виплати у 2023 році: чого чекати

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, однією з головних цілей на 2023 рік залишається комплексна підтримка ВПО та мешканців деокупованих територій.

В уряді нагадали, що з початку повномасштабної війни Україна формує продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад.

Крім того, із резервного фонду виділять понад 34 мільйони гривень компенсації державним та комунальним установам за безоплатне розміщення переселенців. Це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги та надалі приймати переселенців.

Чи можуть скасувати виплати Так, статус ВПО і всі соціальні виплати можна втратити, коли ви їдете з місця тимчасової реєстрації. Неважливо, чи повертаєтесь додому, чи виїжджаєте за кордон, чи в інше безпечне місце. Упродовж 10 днів треба повідомити про переїзд: подати нову заяву в орган місцевої влади або заявку через портал "Дія". Якщо ж цього не зробити, виплати скасують, а ті, що встигнете отримати безпідставно, доведеться навіть повернути.

До теми – виплати ВПО – під особливим контролем: дивитись відео