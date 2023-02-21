Китай може стати союзником Росії у війні, – Столтенберг розповів про наслідки для України

Кремль починає новий наступ, мобілізує більше військ і тягнеться до Північної Кореї та Ірану. НАТО турбує те, що Китай може планувати надати військову підтримку Кремлю.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і верховним представником Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, повідомляє 24 канал.

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Путін готується до ще більшої війни

Столтенберг зазначив, що саме президент Росії Владімір Путін рік тому розпочав цю імперіалістичну війну, а зараз саме він продовжує її ескалацію. Кремлівський диктатор сподівався швидко зруйнувати Україну та розділити світ.

Проте він недооцінив рішучість українців у захисті своєї землі та єдність демократичного світу у протидії агресії. За словами генсека НАТО, через рік з початку російської вторгнення ще немає жодних ознак того, що Путін готується до миру.

Навпаки, він готується до більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ та увійшла в контакт з Північною Кореєю та Іраном. Ми також дуже занепокоєні тим, що Китай може почати надавати військову підтримку для цієї російської війни,

– заявив Столтенберг.

За його словами, Путін не повинен перемогти, адже це означало б, що агресія працює, а сила винагороджується. Перемога Кремля загрожуватиме всьому світові, тож необхідно посилювати підтримку України й дати їй те, що потрібно для перемоги.

"Я привітав нещодавні оголошення союзників про надання Україні танків, важкого озброєння та тренування для українських військ. Є термінова необхідність доставити все це в Україну", – додав генсек НАТО

Він зауважив, що ця війна є війною забезпечення – вона перетворюється на війну логістики.

"Ключові спроможності мають бути доставлені в Україну до того, як Росія може перехопити ініціативу. Україна має перемогти та зберегтися, як суверенна незалежна європейська держава", – підсумував Столтенберг.

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"Червоні лінії" щодо Китаю

Відповідаючи на питання журналістів, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Китай перетне "червоні лінії" у разі відправлення до Росії військової зброї. Однак під час діалогу з китайським дипломатом Ван Ї він отримав чітку відповідь, що Пекін не планує цього робити.

Це не означає, що ми повинні перестати пильно стежити за тим, що відбувається. Якщо таке трапиться, це буде дуже серйозною подією,

– зазначив Боррель.