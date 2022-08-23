Переселенці можуть отримати 6 600 гривень допомоги: хто і за якої умови

Жителі Мелітополя та району, яким вдалося виїхати з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу одразу після прибуття у Запоріжжя. Її розмір становить 6 600 гривень.

Допомогу організувала гуманітарна організація Save the children. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

До теми Повторна заявка на допомогу переселенцям: хто та як може отримати гроші

Що потрібно для того, щоб отримати допомогу

Зареєструватись на отримання грошей допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі".

Від 6 600 гривень зможе отримати кожен член родини в залежності від певної категорії. Зареєструватись можна протягом 3 діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок.

Допомога переселенцям

Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу. Допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій.

В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб загалом перевищила 8 мільйонів осіб, водночас 2,7 мільйона людей повернулися додому.

Відповідно до урядового рішення допомога на проживання переселенцям надається в таких розмірах:

3 000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень – для інших осіб.

Наразі найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї гроші отримали більш як 670 тисяч осіб. Виплачують по 2 200 гривень три місяці. Але не більше 6 600 гривень на родину.

У Києві станом на 25 липня зареєстровані майже 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Усі вони можуть отримати допомогу від держави. Допомогу для переселенців призначають органи соціального захисту населення. Однак перед тим слід подати заяву.

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