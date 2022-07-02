Переселенці з Рубіжного можуть отримати допомогу від міськради: триває реєстрація

Усі переселенці з Рубіжного можуть отримати допомогу від міськради свого міста. Всіх охочих просять заповнювати відповідну анкету.

Про це 1 липня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, для чого потрібне це анкетування.

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Чому переселенці мають заповнити анкету

Опитування людей, які евакуювалися з міста проводять, щоб визначити потреби та організувати надання безоплатної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Мовиться про тих, хто був змушений втікати від війни не лише з самого міста, а всієї Рубіжанської міської територіальної громади.

Чекаємо на ваші відповіді. Спеціалісти Рубіжанської міської військової адміністрації готові приймати звернення мешканців громади, які перемістилися до інших областей України,

– підкреслив Гайдай.

Також він закликав усіх рубіжанців слідкувати за актуальною інформацією на офіційній сторінці Рубіжанської міської військової адміністрації у фейсбуку.

В анкеті, яку просять заповнити, не просять вказувати ім'я та прізвище. Там лише уточнюють вік, а також є загальні питання для визначення обсягів потрібної допомоги:

куди ви перемістилися;

кількість членів вашої родини, що перемістилися з вами;

кількість дітей, що перемістилися з вами;

скільком із дітей до 3 років;

кількість осіб пенсійного віку, що перемістилися з вами.

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Щоб форма набула чинності, в ній потрібно дати згоду на обробку персональних даних. Анкету можна заповнити за цим посиланням. Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 9 до 16 години за телефонами: (050) 043 90 78; (068) 282 39 50; (066) 033 73 25.



