Сотні здали кров, їжі й теплих речей – "гори": як українці кинулись допомогати постраждалим

16 січня 2023, 18:05
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Джерело:

Офіс Президента

Українці кинулись допомагати постраждалим у Дніпрі від терористичного удару росіян. До руїн будинку також приносять квіти, аби висловити співчуття за загиблими.

Керівник Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні у Дніпрі була проведена оперативна нарада щодо ліквідації наслідків ракетної атаки на багатоповерховий житловий будинок. 

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На нараді були присутні: генпрокурор Андрій Костін, мер міста Борис Філатов, керівник ОВА Валентин Резніченко, ДСНС, Нацполіція, медики, всі, хто залучені у ліквідації наслідків і порятунку людей.

Були прийняті оперативні рішення щодо розселення людей, по житлу. Зараз ще продовжуємо робочі моменти по них,
– йдеться у повідомленні. 

Українці кинулись допомогати постраждалим 

Однак, Тимошенко зауважив, що хоче сьогодні відзначити інше – "наших людей, які кинулись на допомогу одразу після перших пострілів".

За його словами, у медичних закладах черги охочих здати кров. За два дні прийшли уже понад 300 людей. У Дніпрі організували пункт допомоги потерпілим, куди привезли "гори" речей та продуктів. 

Теплі речі, їжа – всього цього гори! Це все допомога людей, дніпрян, українців,
– зазначив Тимошенко. 

Українці звезли у Дніпро гори одягу та їжі / Фото Кирило Тимошенко

Наслідки терористичного удару росіян 

  • 16 січня рятувальники все ще продовжують розбирати руїни багатоквартирного будинку у Дніпрі, який вщент зруйнувала російська смертоносна ракета X-22.
  • Станом на 16:00, за даними ДСНС, відомо про 40 загиблих та понад 76 поранених. Врятувати вдалось 39 людей.
  • Наразі рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих людей (з яких перебування 17 – встановлено, доля 29 людей з'ясовується).
  • Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель 3 дітей внаслідок ракетної атаки.

Автор: Анастасія Лукашевська