Що допоможе боротися з російськими ракетними атаками: оперативне зведення від Світана

Чотири країни НАТО закуплять до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Для виконання замовлення Німеччина створить перший завод з виробництва таких ракет за межами США.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив допомогу партнерів.

Важливо "Ми впевнені у "плані А": Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б", якщо Захід не дасть зброї

Ракети для України

За словами Світана, ракети до Patriot є різні. Їх є декілька модифікацій та два класи ракет: протибалістичні, а також проти аероцілей. Саме тому 1000 ракет це добре.

"Скоріш за все, що це буде заміщення ракет в Європі. Адже у деякої частини ракет для Patriot, які стоять у них на бойовому чергуванні, вже закінчуються терміни експлуатації. Саме тому вони вже повинні виходити з бойового чергування, проте ми можемо їх використовувати" – розповів військовий експерт.

Таке заміщення вигідне:

виробникам цієї зброї, тобто піднімається економіка,

Європі, яка оновлює парк цих ракет,

нам, адже ми отримаємо ці ракети для виконання бойових задач.

"1000 ракет – це доволі серйозна цифра. Якщо вони до нас зайдуть, то ті крилаті та балістичні ракети, які зараз є у росіян, на них можна "ставити хрест". Тобто їх перехоплять", – пояснив Роман Світан.

Рішучість партнерів

На думку військового експерта, є певний прогрес, особливо у європейців. У США навпаки – регрес, адже в цьому році у них перевибори.

Проте починає прокидатися Європа й дбати про свою безпеку, особливо країни на сході. Вони розуміють, що такі дії росіян треба зупиняти й вже готуються,

– пояснив Роман Світан.

"Крім того, змінилася риторика головних країн НАТО, тобто ті, які беруть участь у цій війні проти Росії, передаючи нам свою зброю. Та ж Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія. Ми це бачимо й розуміємо, що йде певне усвідомлення важливості оборони й участі у цій обороні", – додав військовий експерт.

Останні новини щодо війни Росії проти України