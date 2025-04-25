Росія критично залежна: як зупинка допомоги з КНДР могла б змінити фронт

Допомога КНДР має суттєвий вплив на Росію та бойові дії. Як відомо, окрім зброї та великих постачань артилерії, Північна Корея надає росіянам своїх бійців.

Росія досі критично залежить від КНДР. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, це особливо помітно в артилерії.

До теми Не встигають виробляти: росіяни шукають снаряди по всьому світу

Наскільки Росія залежна від артилерії КНДР

Приблизно 50% артилерійських снарядів, які сьогодні використовують на фронті є північнокорейськими. Спершу російські військкори про це писали, але потім, ймовірно, отримали вказівку зверху й перестали це робити. Однак, це не свідчить, що КНДР більше не надає свої засоби.

Не так давно на фронті з'явилися установки "екзотичного" калібру 170 міліметрів. Це свідчить як про нестачу самих артилерійських систем, так і снарядів великого калібру до них. Тому росіяни були змушені придбати північнокорейського виробництва.

Крім того, на полі бою помітили реактивні системи залпового вогню, які нагадують РСЗВ "Ураган", але знову ж таки з КНДР. Тому від цієї країни Росія залежить на 50%,

– сказав Павло Нарожний.

Власне виробництво снарядів росіян можна оцінити у 1,5 – 2 мільйони снарядів на рік. З них приблизно 500 тисяч – це відновлення старих радянських запасів. Але навіть такі запаси колись закінчаться. Ще до мільйона снарядів окупанти купують у Північної Кореї.

Якщо ця допомога припиниться, то артилерійський тиск на фронті значно знизиться. Відповідно впаде можливість захищатися та наступати. Потрібно лише перекрити потік снарядів з КНДР.

Нагадаємо, 24 квітня Росія вдарила по Києву ракетами, одне з влучань припало у житловий двоповерховий будинок. Внаслідок удару його зрівняло із землею. Володимир Зеленський сказав, що за попередніми даними, росіяни використали північнокорейську балістичну ракету.