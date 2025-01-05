"Росія не готова до взаємодії": Блінкен оцінив ефективність стратегії США щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен проаналізував дії Сполучених Штатів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зауважив, що в Білому домі виникало занепокоєння щодо дій, які може вчинити Росія.

Водночас Блінкен вважає, що США змогли "впоратися" з війною в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що заявив Блінкен про війну в Україні

За даними видання, Сполучені Штати ухвалили два стратегічні рішення щодо війни в Україні. Перше з них полягає у тому, щоб обмежити використання Україною американської зброї проти Росії та не допустити прямого конфлікту держави-агресорки із США. Другим рішенням є підтримка військового наступу українських Сил оборони без паралельного дипломатичного шляху.

Блінкен прокоментував це та заявив, що Україна, США та інші партнери були готовими до початку війни. Він додав, що перед початком вторгнення Сполучені Штати "тихо" передали Україні багато зброї, аби переконатися, що у неї є все необхідне для здійснення спротиву росіянам.

За словами Блінкена, потреби України у зброї постійно змінюються. На початку війни їй потрібні були Стінгери та Джавеліни, а потім – танки Abrams та літаки F-16.

Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони як цим користуватися? Чи можуть вони це підтримувати? Це частина узгодженого плану? Усе це вплинуло на рішення, які ми прийняли щодо того, що їм і коли давати,

– каже Блінкен.

Як Блінкен оцінив дії США щодо України

Держсекретар Сполучених Штатів вважає, що США змогли "впоратися" з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та не допустити прямого конфлікту з державою-агресоркою. Блінкен зазначив, що зараз Кремль скоює атаки в кіберпросторі, вбивства та диверсії та заявив, що наразі щодо цього питання США тісно співпрацюють з партнерами.

Він підкреслив, що Білий дім об'єднав понад 50 країн в Європі та поза її межами для підтримки України. За словами Блінкена, якщо Росія погодиться вступити в переговори, США будуть першими, хто підтримає таку ініціативу. Однак, наразі немає жодних ознак того, що Кремль готовий до взаємодії та обговорення довготривалого миру.