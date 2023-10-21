"Це для безпеки США": у Білому домі пояснили важливість 106 мільярдів для України та Ізраїлю

Білий дім опублікував широкий набір пропозицій щодо підтримки Ізраїлю та України. Загальна вартість запиту на додаткове фінансування становить трохи більше ніж 105 мільярдів доларів.

Президент Джо Байден сподівається, що Конгрес вживе термінових заходів з цим законом, і під час виступу в Овальному кабінеті ввечері 19 жовтня він навів аргументи на користь посилення підтримки США своїх союзників.

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Чому цей закон важливий і для США

План Байдена стикнувся з деякими ускладненнями, хоча більшість законодавців заявляють, що хочуть допомогти обом країнам. Палата представників перебуває в глухому куті, не маючи можливості прийняти закон, оскільки республіканська більшість щосили намагається вибрати нового спікера. Також гроші можуть "застрягнути" у розділеному Сенаті, де республіканці дедалі частіше виступають проти допомоги Україні та вимагають додати до цієї міри додаткову прикордонну політику.

Але лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, демократ із Нью-Йорка, заявив, що Сенат висуне пропозиції Байдена якнайшвидше.

Цей закон надто важливий, щоб чекати, поки Палата представників врегулює хаос. Демократи в Сенаті діятимуть оперативно за цим запитом, і ми сподіваємося, що наші колеги-республіканці, які знаходяться на іншій стороні, приєднаються до нас, щоб передати це необхідне фінансування,

– сказав він.

Лідер республіканців Мітч Макконнелл, республіканець від штату Кентуккі, також висловив підтримку, але заявив, що Сенат "має розробити власне додаткове законодавство, яке відповідає продемонстрованим потребам нашої національної безпеки".

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що цей бюджетний запит "має вирішальне значення для зміцнення національної безпеки Америки та забезпечення безпеки американського народу". Він зазначив, що вторгнення Росії в Україну і напад ХАМАС на Ізраїль є "глобальним переломним моментом".

Більшість коштів Байден хоче виділити для України

Найбільша стаття запиту на додаткове фінансування становить 61,4 мільярда доларів на підтримку України. Частина цих грошей піде на поповнення вже наданих Пентагону запасів зброї.

У рамках цієї пропозиції Ізраїль отримає допомогу у розмірі 14,3 мільярда доларів. За даними Білого дому, більшість цих грошей піде на створення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

На написання законопроєкту та узгодження його змісту може піти кілька тижнів. Слухання щодо запиту Байдена повинні відбутися 31 жовтня.