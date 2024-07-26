У Мінфіні США, якому Байден делегував повноваження щодо підтримки України, зробили нову заяву

Джо Байден частково делегував свої повноваження щодо допомоги Україні Мінфіну та Держдепу США. Маріса Лаго висловилася щодо майбутньої пітримки нашої держави під час свого візиту до Києва.

Заступниця міністра фінансів побувала в українській столиці. Вона пояснила, що означає підтримка України з боку США, передає 24 Канал.

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"Більше, ніж правильно"

Лаго зазначила, що США й надалі гуртують союзників для надання Україні військової та економічної допомоги. Зокрема, сам Вашингтон з початку повномасштабного вторгнення надав Києву 82 мільярди доларів допомоги.

Підтримувати Україну – це більше, ніж просто правильно. Це інвестиція у трансатлантичну безпеку та демократичні цінності, які ми цінуємо,

– наголосила посадовиця.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Штатів. Йдеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Нове рішення Байдена відбулося на тлі його заяви про вихід з гонки президентських виборів.