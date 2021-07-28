Допомога Україні – в національних інтересах Польщі, – віцеголова Сейму
Джерело:Polskie Radio
Допомагати Україні у протистоянні з Росією – у польських національних інтересах. Наразі найбільш ймовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення "Північного потоку-2".
Про це повідомила віцеголова Сейму Малґожата Ґосєвська. Політикиня наголосила, що з проблемою запуску російського трубопроводу Україна не може залишитись сама.
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Мовиться про енергетичну безпеку не лише України, а й Європи
Ґосєвська наголосила, незважаючи на те, що зараз війна – за тисячу кілометрів від Польщі, це не означає, що вона не наблизиться до польського кордону.
У Росії – складні внутрішні проблеми
Щодо Росії, то у неї є складні внутрішні проблеми – економічного характеру, тому європейські країни мають бути підготовані до ескалації ситуації. Щодо "Північного потоку-2", то мовиться про енергетичну безпеку не лише України, а й Центрально-Східної Європи.
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