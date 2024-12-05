США можуть вийти з угоди про 50 мільярдів доларів для України, – Politico

Сполучені Штати можуть вийти з довготривалої багатосторонньої угоди про надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів для пітримки держави у війні. Проте ЄС готовий компенсувати вихід США.

Рішення про вихід з угоди може ухвалити новообраний президент США Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Є велика проблема щодо Путіна, яку Трамп може не розуміти

Чому США можуть вийти з угоди

Заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовнік на заході з нагоди початку голосування країни у Раді ЄС сказав, що існує ризик виходу США з угоди внаслідок приходу до влади Трампа.

Окрім цього, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив прохання адміністрації Джо Байдена включити до законопроєкту про витрати 24 мільярди доларів на допомогу Україні.

У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати й прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього, тому я не очікую, що зараз буде надано будь-яке фінансування Україні,

– каже Джонсон.

Павел Карбовнік закликав Трампа розповісти про свої наміри, щоб ЄС мав час на розробку плану дій на випадок непередбачуваних обставин.

Він також додав, що у випадку найгіршого сценарію "ми, як ЄС, зробимо все можливе, щоб гарантувати, що 50 мільярдів доларів надійдуть в Україну незалежно від Трампа". За словами Карбовніка, остаточна сума кредиту ЄС буде визначена до кінця року.

Раніше Майк Джонсон повідомив, що не планує виносити на голосування 24 мільярди доларів на допомогу Україні. Окрім цього, він наголосив, що Байдену буцімто "не належить ухвалювати такі рішення".