Кожне євро для України – інвестиція в безпеку, – Мішель закликав США надати 60 мільярдів Києву

Шарль Мішель виступив у Європейському парламенті у вівторок, 6 лютого. Голова Європейської Ради закликав Сполучені Штати виділити Україні допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів.

На думку президента Євроради, кожне євро, що виділяли Україні – інвестиція в безпеку Європи. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в Страсбурзі.

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Заклик до виділення грошей Україні

Виступаючи під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що кожне євро, витрачене на підтримку України – це інвестиції в європейську безпеку та процвітання ЄС.

Також президент Євроради закликав американських партнерів надати підтримку Києву.

Я хочу звернутися до представників Палати представників Конгресу США з проханням виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для гарантування фінансової стабільності України,

– сказав Шарль Мішель.

Коли Україна отримає 50 мільярдів євро від ЄС

Євросоюз уже готується до надання 50 мільярдів євро на підтримку українського бюджету. Україна повинна отримати ці гроші за програмою Ukraine Facility.

Глава Єврокомісії наполягає на тому, що ЄС триматиме своє слово і продовжить підтримувати український бюджет, поки це буде потрібно. За її словами, виплати планують розпочати вже у березні.

Нагадаємо, що допомогу Ukraine Facility затвердили ще 1 лютого. Проєкт діятиме з 2024 по 2027 рік.

Кінцевий документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії. Засідання планується на 26 – 29 лютого.