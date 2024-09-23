Партнери за 2 роки зібрали понад 4 мільярди доларів на відновлення енергетики України, – Блінкен

Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабної війни зібрали понад 4 мільярди доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на міністерському засіданні у форматі G7+ у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, повідомили в "Укрінформ".

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Відновлення енергетики України

Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям,

– сказав Блінкен.

За словами держсекретаря США, лише за останні понад 2 роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни G7+ мобілізували понад 4 мільярди, і цей процес триває".

Блінкен наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 мільйонів доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 мільйонів доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 мільярда доларів.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – 24 Канал) місяці", – зазначив Блінкен.

За його словами, Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну.

Держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що майбутня зима буде складною для України.

"Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", – додав він.

Тому, як розповів Блінкен, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

