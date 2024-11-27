Європі не потрібно любити Україну, аби надалі допомагати їй, – Туск

З перших днів повномасштабного вторгнення союзники підтримують Україну. Прем'єр Польщі Дональд Туск зробив заяву щодо цього.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що найкращим захистом польських та європейських кордонів є підтримка України, але при цьому симпатизувати нашій державі не обов'язково. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу".

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Холодний інтерес

За словами польського політика, у Європі всі хочуть миру, але це має бути справедливий мир із дотриманням територіальної цілісності України.

Не треба любити Україну, не треба великих слів про солідарність і примирення, достатньо прорахований, холодний інтерес Польщі та Європи, щоб і далі допомагати Україні,

– пояснив Туск.

За його словами, у їхніх інтересах, щоб Україна вистояла і вийшла переможно із цієї конфронтації.

Він зазначив, що Європа буде набагато безпечнішою, якщо Україна буде незалежною, сильною і готовою надалі протидіяти російській агресії.

Він підкреслив, що тут не мають значення жодні сентименти чи ресентименти.