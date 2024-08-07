Посол заявив про червоні лінії в допомозі Україні з боку Ізраїлю та причетність Росії

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у жовтні 2024 року заявив, про наявність так званих "червоних ліній", через які Ізраїль не може переступити у питанні допомоги нашій державі.

Наразі ж представник Ізраїлю в інтерв'ю українським ЗМІ знову прокоментував питання вищезгаданих ліній, які його країна не може порушити через, за його словами низку причин.

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Що за "червоні лінії" у допомозі Україні

Як розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, кардинальних змін у цих лініях з 2022 року не відбулося. І значну роль у цьому відіграла агресивна зовнішня політика країни-агресорки стосовно інших країн.

Принципово червоні лінії зберігаються через те, що нам, як і раніше, потрібно рахуватися з Росією, з її військовою присутністю на Близькому Сході, з тим впливом, який вона має і на Іран, і на Сирію, і з тим, що нам доводиться підтримувати комунікацію з Росією щодо дій наших ВПС у Сирії,

– заявив він.

До слова, не так давно з'явилася інформація про те, що США, Україна та Ізраїль обговорюють можливість передачі восьми систем Patriot. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, що остаточного рішення щодо цього питання зараз немає.

Він підкреслив, що система "Залізний купол", яка широко відома в Україні, не здатна ефективно протистояти ракетам далекого радіусу дії або балістичним ракетам. Експерт також зазначив, що в Ізраїлі є й інші системи ППО, багато з яких є результатом ізраїльських або ізраїльсько-американських розробок.