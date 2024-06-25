"Остання шл**а": у російських пропагандистів істерика через постачання зброї із Сербії в Україну

Нещодавно з'явилась інформація про постачання боєприпасів із Сербії в Україну. Це спричинило справжню істерику серед російських пропагандистів.

Так, один із них нецензурно вилаяв Сербію через її військову допомогу нашій державі. Пропагандистський журналіст Сєргєй Мардан назвав країну, яку раніше більшість у Росії вважали "братською", "останньою кі***ною ш****ю", інформує 24 Канал.

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Що кажуть у Росії про Сербію

От Сербія після цієї новини для вас, як і раніше, є, там, братською країною? Ви, як і раніше, вважаєте, що у нас голова повинна боліти про долю Сербії? Я не знаю, як у вас. Я можу сказати за себе, як приватна особа. Чорт би їх усіх забрав цих братів. Взагалі, ніякого інтересу Сербія не представляє. Те, що Сербія повелася як остання кі***на ш***а, мені здається, тут навіть сперечатися нема про що,

– заявив Мардан.

Втім, вочевидь російського пропагандиста потім змусили перепросити за свої висловлювання. У своєму телеграм-каналі він попросив вибачення у "братського сербського народу".

Водночас Мардан звинуватив в усьому "спільних ворогів", проте жодного уточнення щодо того, кого це стосується, російський підданий не вказав.

Напередодні Financial Times повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії обсяг експорту боєприпасів із Сербії до України через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро. Президент Сербії Александр Вучич підтвердив цю суму.

Однак сербський прем’єр-міністр Мілош Вучевич заявив, що Сербія не є стороною війни в Україні, хоча продає свої снаряди західним державам, які можуть передавати їх Києву. За його словами, продаж сербських снарядів "не є внеском Сербії для однієї зі сторін, що воюють".