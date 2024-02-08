Їм телефонує Трамп і погрожує, – Байден розкритикував провальне голосування у Сенаті

Увечері 7 лютого Сенат провалив голосування за пакет на 118 мільярдів доларів з питанням кордону, до якого входить і допомога Україні. Через це Джо Байден розкритикував республіканців, заявивши, що їх телефонує з погрозами Дональд Трамп.

Варто наголосити, що провальне голосування ще не означає, що Україна не отримає допомоги від США. Сенат збереться 8 лютого й повторно розгляне законопроєкт, у якому не буде питань міграційної безпеки.

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Байден звинуватив Трампа у погрозах республіканцям

Президент США розкритикував республіканців через те, що не вдалося ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з міграційними питаннями. За словами Байдена, перешкоджав голосуванню колишній президент США Дональд Трамп. Він заявив, що "ніколи не думав, що може побачити щось подібне у Сенаті".

Байден стверджував, що Трамп буцімто телефонував республіканцям та погрожував їм "відплатою", якщо ті проголосують за пакет на понад 118 мільярдів допомоги разом з питаннями міграційної політики. Як доказ він наводить випадки, що під час голосування республіканці відходили й відповідали на телефонні дзвінки. На думку Байдена – у ті моменти телефонував Трамп з погрозами.

У Сенаті будуть голосувати за новий законопроєкт

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що у четвер, 8 лютого, на голосування винесуть альтернативний законопроєкт. Він буде містити виключно питання фінансової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню без питань щодо кордону.

Пані посол пояснила, що Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення щодо голосування (аналог нашого "повернення на голосування"). "За" виступило 58 представників, а "проти" – 41. Таке рішення необхідно було ухвалити, аби винести на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для ухвалення цього рушення необхідно отримати 60 голосів.