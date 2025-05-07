Вирок всій системі: чому глава Пентагону міг самостійно зупинити допомогу Україні

Агенція Reuters написала, що взимку 2025 року призупинити допомогу Україні нібито вирішив не особисто Дональд Трамп, а міністр оборони США Піт Гегсет. Втім малоймовірно, що такі рішення ухвалюють без президента.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що весь демократичний світ живе в певних юридичних межах. Але Сполучені Штати за президентства Трампа намагаються зруйнувати цю систему.

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Які мотиви очільника Пентагону

Адміністрація Трампа повністю зруйнувала систему, на заміну їй прийшло ручне управління, хаос, відсутність злагодженої роботи. Це система, в якій всі рішення ухвалюються особисто, тому вона не може призвести до ефективного управління недержавними процесами.

Особливо, якщо в команді президента опиняються люди, які уявлення не мають про те, що таке державне управління, що таке міністерська посада. Тоді виникають подібні ситуації,

– зауважив політолог.

Він додав, що поведінка Піта Гегсета була спровокована тим, що він хотів продемонструвати свою владу, показати, що сам може все вирішувати й так вислужитися перед Трампом. Тому скоріше за все, на якомусь черговому засіданні, як про це пишуть західні медіа, була зустріч щодо підтримки України. Можливо, обговорювали питання продовження чи не продовження допомоги.

Очільник Пентагону, який тільки прийшов у політичну діяльність, зрозумів, що потрібно вислужитися перед президентом. Отже, треба спрацювати на випередження й отримати похвалу за ось таке "неймовірне" управлінське рішення,

– підкреслив Максим Джигун.

Інша річ, що це вплине на життя мільйонів людей і призеде до загибелі військових, які не можуть оборонятися без необхідної зброї чи техніки. На жаль, для деяких посадовців це другорядні питання.

"Загалом це вирок всій системі, підходам до міжнародної політики, які демонструють представники нової адміністрації Трампа. А наслідком є неприємності не тільки у російсько-українській війні, але й у питаннях хуситів, Ізраїлю, протидії Китаю та багатьох інших", – додав політолог.

Нова влада США сама створила умови для виникнення таких проблем, але коли вони трапляються, то для американських чиновників це стає повною несподіванкою.

Нагадаємо, західні ЗМІ написали, що призупинення допомоги Україні у лютому 2025 року не було вказівкою Трампа. Вона надійшла від міністра оборони Піта Гегсета. На запит журналістів у Білому домі відмовились коментувати ситуацію, але додали, що війна в Україні зараз нібито є ближчою до завершення, ніж раніше.