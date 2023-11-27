Можуть не ухвалити до кінця року: у Конгресі США висловилися про допомогу Україні й Ізраїлю

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер розповів про майбутній пакет допомоги Україні й Ізраїлю. За словами американського посадовця, Конгрес навряд чи зможе ухвалити його до кінця 2023 року.

Тернер наголосив, що наразі у Палаті представників усе ще лишаються розбіжності між конгресменами. Зокрема, ці непорозуміння стосуються запропонованих змін у сфері безпеки кордону США з Мексикою.

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У США можуть не ухвалити пакет допомоги Україні до кінця 2023 року

Марк Тернер наголосив, що головною перешкодою для цього є політика Білого дому щодо південних кордонів. За його словами, небажання адміністрації президента країни ухвалювати важливі для республіканців рішення зумовлює їхній опір щодо голосування за пріоритетні напрямки для демократів.

Я думаю, що буде дуже важко зробити це (ухвалити пакет допомоги для України та Ізраїлю – 24 Канал) до кінця року,

– наголосив він.

За його словами, Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що ситуація на кордоні повернеться до стану, запровадженого експрезидентом Дональдом Трампом, коли мігранти, що просять притулку, мали залишатися в Мексиці до суду у США.

За пакет Україні у Сенаті хочуть голосувати на початку грудня

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер зазначив, що хоче провести голосування щодо термінового прохання президента Джо Байдена щодо надання значної допомоги Україні та Ізраїлю вже наступного тижня.

Така заява Шумера посилила тиск на законодавців щодо переговорів про всеосяжну угоду про безпеку кордону, яка може поєднуватися з важливою допомогою для двох життєво важливих американських союзників.

У відповідь республіканці в Сенаті наполягають на внесенні змін до політики безпеки кордонів як частини будь-якого законодавства про додаткові витрати. Їхня мета – зміцнити антиукраїнську більшість у Палаті представників, забезпечивши таку угоду.

Назвавши прикордонний попит основною перешкодою, Шумер підкреслив, що це спричиняє значні затримки у виділенні нових коштів на захист України від Росії та тяглий конфлікт Ізраїлю з ХАМАС.

Це призвело до того, що це заангажоване питання стало пріоритетом двопартійної більшості,

– заявив Шумер у листі адресованому сенаторам.

Лідер демократів висловив рішучість своєї фракції, що складається з 51 члена, співпрацювати над прагматичними заходами щодо імміграції. Однак він попередив, що надмірно безкомпромісна позиція Республіканської партії потенційно може підірвати комплексний додатковий законопроєкт.

Заохочуючи до більшої взаємодії між демократами та республіканцями, він наголосив на своїх попередніх зусиллях домовитися про угоду до вихідних у День подяки. Крім того, він попередив про важкі дні та ночі попереду, припустивши можливість роботи у вихідні.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в нашій підтримці українського народу та його військових. Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, але й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін – це знахабнілий Путін", – додав Шумер у листі.

Наостанок він також повідомив, що найближчими днями вже відбудеться брифінг усіх сенаторів щодо України.