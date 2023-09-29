У Конгресі США республіканці вилучили 300 мільйонів доларів для України

Республіканці в Палаті представників Конгресу США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги України. Їх мали надати нашій державі в рамках нового оборонного бюджету країни на 2024 рік.

Зрештою цю фінансову допомогу хочуть розглянути та проголосувати окремо. Водночас раніше спікер Палати Представників США Кевін Маккарті обіцяв цього не робити.

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Чому республіканці вирішили вилучили 300 мільйонів для України

Комітет з питань регламенту Палати представників прийняв рішення вилучити фінансування Ініціативи, спрямованої на посилення безпеки України. Ці кошти були спрямовані на підтримку навчання українських військових та закупівлю зброї в рамках проєкт закону про асигнування на національну оборону.

Крім того, голова Комітету з регламенту Том Коул оголосив, що буде розглянуто окремий законопроєкт про виділення Україні суми у 300 мільйонів доларів. Таким чином республіканці намагалися пом'якшити перешкоди на шляху ухвалення оборонного бюджету США.

Це рішення навіть ухвалили попри те, що нижня палата Конгресу вже відхиляла більшістю голосів поправку республіканця Енді Біггса, яка передбачала вилучення грошей для нашої країни.

У вирішальному випадку Палата представників США може просунути законопроєкт про асигнування на національну оборону, де вилучається фінансування, проти якого виступають ультраправі республіканці, для України. Однак цей важливий закон тепер має пройти схвалення Сенату та отримати підпис президента Джо Байдена, щоб стати законом.

Варто зазначити, що 300 мільйонів доларів, про які мовиться, не пов'язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів для України та витратами, яке Білий дім запросив у серпні 2023 року і яке так само викликало спротив ультраправих республіканців.

Пентагон не має грошей, щоб замінити зброю, яку може дати Україні

Відповідальний за фінансову звітність Міністерства оборони США Майк МакКорд розповів журналістам Bloomberg, що Пентагон виділив Україні озброєння на суму 5 мільярдів доларів, які мають бути поставлені до кінця 2023 року. Проте він підкреслив, що лише 1,6 мільярда доларів виділили для заміни цих озброєнь у Сполучених Штатах, якщо додаткове фінансування не буде схвалено Конгресом США.

Представник Пентагону також наголосив, що озброєння, яке надається Україні, зазвичай отримують із наявних запасів, а бюджет відомства виділяється на підписання контрактів з оборонними компаніями для поповнення цих постачань.

Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну,

– сказав він.

Якщо до кінця суботи 30 вересня Конгрес не схвалить, а президент США – не підпише законопроєкти про фінансування федеральних органів влади – довгострокові чи тимчасові, у країні настане шатдаун, тобто тимчасове призупинення роботи федеральних органів у США.

Варто зазначити, що у серпні 2023 року Білий дім запропонував Конгресу схвалити 40 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року. З них 24 мільярди мали піти на допомогу Україні та пов'язані з нею потреби, але проти цього виступило праве крило республіканців у Палаті представників США.